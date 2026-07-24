В России высказались о возобновлении переговоров по Украине

Сенатор Джабаров: Переговоры по Украине не должны стать паузой для перевооружения

Переговоры по Украине возможны, однако они не должны стать паузой для перевооружения Киева, заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что у него был «хороший, честный разговор» с главой МИД России Сергеем Лавровым. Встреча дипломатов прошла на полях мероприятий АСЕАН в Маниле, она длилась 35 минут.

«В дипломатии нет ничего невозможного. Абсолютно правильно сказал наш министр, что мы готовы к переговорам. Это всегда говорил наш президент, в любом варианте был готов к переговорам, но главное, чтобы было желание противоборствующей стороны. Я имею ввиду Украину. И самое главное, даже [желание] не Украины, а ее союзников европейских и, конечно же, американцев. Американцы многое могут сделать для начала переговоров, но главное, чтобы эти переговоры были не в виде перемирия для того, чтобы пополнить запасы вооружений, сделать ротацию ВСУ, чтобы дать им передышку, а потом продолжить войну с Российской Федерацией», — сказал Джабаров.

Сенатор выразил мнение, что Рубио услышал позицию России, однако Вашингтон пока уклоняется от конкретных шагов. Переговоры по Украине рано или поздно начнутся, и чем раньше это произойдет, тем лучше будет для всех сторон.

«Я думаю, что господин Рубио услышал Сергея Лаврова. И, наверное, будет трудно сейчас объяснить, почему они не идут на контакты, потому что все, что говорилось в Анкоридже, теперь понятно, что это было нами принято, поддержано, но американцы уклоняются пока, поддерживают свою же линию. Возможно, сейчас они связаны с проблемами иранскими или другими внутренними, но рано или поздно переговоры надо будет начинать. И чем раньше это будет, тем будет лучше для всех участников конфликта», — добавил Джабаров.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал возможным завершение конфликта на Украине до конца своего президентского срока. По признанию главы Белого дома, он думал, что урегулировать украинский конфликт получится раньше, поскольку он хорошо ладит с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.