Назван срок восстановления экономики России

Российская экономика восстановится от последствий кризиса, вызванного коронавирусом и низкими ценами на нефть, не ранее середины 2021 года. Об этом говорится в обзоре международной консалтинговой компании McKinsey & Company, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Сценарий с восстановлением российской экономики за год до уровня конца 2019 года является базовым. Он возможен при условии, что России удастся стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса до конца второго квартала, а уже с июля начнется восстановительный рост. При таком сценарии ВВП сократится на 3,8 процента.

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В пессимистичном сценарии распространение коронавируса преодолеть не удастся, в результате чего экономика России по итогам года сократится на 10 процентов, а мировая экономика окажется в затяжной рецессии. Пик кризиса придется на первый квартал 2021 года, когда ВВП снизится на 14 процентов, а восстановления экономики, согласно оценке, не следует ждать до середины 2023 года. Аналитики McKinsey & Company уже заявили, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, может оказаться самым серьезным испытанием для мировой экономики со времен Второй мировой войны.

Аналогичные оценки падения российского ВВП привело немецкое рейтинговое агентство Scope Ratings. Оно рассматривает три сценария — базовый, стрессовый и наихудший, при которых экономика России упадет на 3,3, 8,8 и 11,3 процента соответственно.

Ранее бизнес-омбудсмен России Борис Титов допустил двузначное, более 10 процентов, падение ВВП России в 2020 году. Он заявил, что все также будет зависеть от цен на нефть и того, насколько быстро удастся преодолеть коронавирус. По оценке чиновника, дефицит бюджета России по итогам года может превысить 10 процентов, если низкие цены на нефть сохранятся.

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