В России допустили двузначное падение экономики

Падение ВВП России по итогам 2020 года из-за коронавируса и низких цен на нефть может оказаться двузначным и превысить 10 процентов. Такое мнение высказал бизнес-омбудсмен Борис Титов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

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По итогам марта 2020 года сокращение ВВП уже наверняка будет двузначным, считает Титов. В дальнейшем все будет зависеть от длительности карантина и результатов переговоров по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+, которые намечены на 9 апреля. По мнению бизнес-омбудсмена, дефицит бюджета России по итогам года может превысить 10 процентов при сохранении низких цен на нефть.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что российские власти допускают падение ВВП по итогам года на 10 процентов. В Bank of America прогнозируют снижение показателя на 5,6 процента.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для спасения экономики России необходим пакет антикризисных мер на сумму, эквивалентную 7 процентам ВВП страны или более. В абсолютных числах речь идет о 7,6-7,7 триллиона рублей, если исходить из номинального ВВП России за 2019 год и прогнозного показателя на 2020-й.

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