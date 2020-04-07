Объяснены низкие траты России на спасение экономики от коронавируса

Низкие по сравнению с другими государствами траты России на спасение экономики от последствий коронавируса связаны с опасениями властей страны, что период дешевой нефти затянется. Об этом пишет Bloomberg.

На фоне глобальной пандемии и падения цен на нефть государства по всему миру столкнулись с замедлением деловой активности и угрозой полномасштабного кризиса. Для поддержки экономики правительства различных стран анонсируют широкие стимулирующие программы, которые превышают 10 процентов ВВП.

Между тем президент России Владимир Путин объявил программу поддержки, которая, по подсчетам ING Bank, эквивалентна всего 2 процентам ВВП. Это значительно меньше, чем Россия направила на поддержку экономики во время кризиса 2008-2009 годов. Тогда стимулирующие меры составляли 10 процентов ВВП, поясняет агентство. При этом в российских резервах, включая Фонд национального благосостояния (ФНБ), куда шли сверхдоходы от нефти, находится 550 миллиардов долларов.

«С точки зрения бюджетно-налоговой политики Россия принимает меньше мер для смягчения удара [по экономике] от карантинных мер и внешних факторов, чем большинство стран. Это может быть оправдано на фоне обвала цен на нефть, однако следствием таких действий станет более глубокая рецессия и более медленное восстановление», — считает экономист Bloomberg Economics Скотт Джонсон.

Агентство поясняет нежелание российских властей тратить больше денег тем, что если после кризиса 2008-2009 годов страна смогла в короткие сроки восстановить резервы из-за высоких цен на нефть, то теперь в Кремле готовятся к затяжному периоду дешевого сырья. По мнению аналитиков, это заставляет российские власти растягивать существующие резервы на как можно более длительный срок.

Ранее Forbes оценил фискальные меры поддержки 15 крупнейших экономик мира, в том числе России. По данным журнала, самой щедрой оказалась Германия, чей стимулирующий пакет в общей сложности эквивалентен 37 процентам ВВП. Также на широкие меры поддержки пошла Италия — 20 процентов ВВП. Великобритания, Испания и Франция направят на стимулирование экономики от 14 до 16 процентов ВВП. В США анонсированные меры эквивалентны более чем 12 процентам валового внутреннего продукта.

Цены на нефть начали снижаться в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и остановки предприятий по всему миру. В марте они опускались до минимумов за почти 20 лет после того, как Россия и Саудовская Аравия вышли из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. Соглашение перестало действовать 1 апреля. Тогда же Эр-Рияд нарастил добычу, однако Россия фактически оставила свои объемы неизменными. В апреле стороны заговорили о спасении цен на нефть. Первоначально они планировали провести встречу 6 апреля, однако в итоге ее перенесли на 9 число. По неофициальной информации, причиной переноса сделки стало то, что Россия и Саудовская Аравия не договорились о конкретной схеме снижения добычи.

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