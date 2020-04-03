Кремль охарактеризовал ситуацию в экономике России как беспрецедентную. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, правительство следит за ситуацией ежечасно. Об этом пишет «Интерфакс».

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Как сообщил представитель Кремля, властям России известны все сценарии, по которым в дальнейшем может развиваться экономика страны, в том числе самые пессимистичные. В зависимости от того, как будут развиваться события, руководство России будет вырабатывать меры поддержки.

Песков также ответил на вопрос, почему во время обращения Владимира Путина к нации 2 апреля глава государства не говорил о мерах поддержки бизнеса. Пресс-секретарь президента пояснил, что сначала российское руководство должно проанализировать, насколько эффективными оказались меры поддержки, озвученные во время первого обращения 25 марта. Некоторые из этих мер начнут работать уже на днях, добавил он. Речь идет о выдаче льготных кредитов предприятиям.

Во время обращения к россиянам в конце марта Владимир Путин озвучил пакет мер по помощи бизнесу и стимулированию экономики. В него, в частности, вошли налоговые и кредитные послабления.

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