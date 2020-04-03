Путин поручил разработать меры по спасению экономики России

Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам совместно с Центробанком разработать меры по спасению экономики страны от последствий коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

В частности, глава государства поручил принять меры по обеспечению устойчивости работы системообразующих и градообразующих предприятий и отраслей. Согласно постановлению, власти России должны способствовать устойчивости и сбалансированности бюджетов регионов. Также президент поручил принять меры по поддержке малого и среднего бизнеса.

Путин 2 апреля в очередном экстренном обращении к нации продлил вынужденные выходные в стране до конца апреля, поскольку, по его словам, пик эпидемии еще не пройден. Президент отметил, что количество нерабочих дней может быть сокращено, если ситуация с коронавирусом изменится в лучшую сторону.

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