Подсчитаны потери экономики России от нерабочего апреля

Потери экономики России от апреля 2020 года, который целиком объявлен нерабочим, составят 2-2,5 процента ВВП. Такие подсчеты провели экономисты Райффайзенбанка, Альфа-банка и института «Центр развития» НИУ ВШЭ, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК.

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В абсолютных числах ущерб экономике может составить 500-600 миллиардов рублей за одну нерабочую неделю, считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. По его словам, такие цифры справедливы для ситуации, при которой режимы ограничений в различных регионах и муниципалитетах будут разными, непрерывное производство и предприятия инфраструктуры продолжат работу, а розница будет сдавать в кассу больше, чем обычно.

Однако по итогам года спад экономики будет меньше 2-2,5 процента из-за эффекта отложенного спроса, считают эксперты. Снижение реального ВВП в 2020 году в базовом сценарии составит 0,8 процента, считает экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец.

Президент России Владимир Путин 2 апреля вновь выступил с экстренным обращением к нации. Он продлил вынужденные выходные в стране до конца апреля. Глава государства подчеркнул, что такая мера необходима, поскольку пик эпидемии еще не пройден. Он добавил, что количество нерабочих дней с сохранением зарплаты может быть сокращено, если ситуация с коронавирусом улучшится.

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