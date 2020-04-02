Путин допустил сокращение числа нерабочих дней

Президент России Владимир Путин во время своего обращения к нации допустил сокращение объявленных из-за коронавируса выходных. Трансляцию вел телеканал «Россия 24» на своем YouTube-канале.

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По словам главы государства, сокращение числа нерабочих дней возможно при стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. «Эта неделя показала, что когда мы понимаем сложность ситуации, удается снизить риски. Уверен, что мы и впредь будем действовать также согласованно и надежно, и самое главное — на опережение», — сказал президент.

Путин во время обращения к нации 2 апреля объявил весь апрель нерабочим. Решение направлено на борьбу с распространением нового коронавируса. Последний раз российский лидер выступил с обращением к согражданам 25 марта. Тогда он призвал россиян оставаться дома и объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей по всей стране.

По последним данным, в России зафиксировано 3 548 случаев заражения коронавирусом. Из них 30 человек умерли.

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