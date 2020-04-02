Путин снова обратится к нации

Президент России Владимир Путин 2 апреля снова выступит с обращением к нации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.
Выступление президента ожидается после 16 часов по московскому времени, уточнил представитель Кремля.
Песков добавил, что любые прогнозы о развитии ситуации с коронавирусом могут носить лишь примерный характер. По его словам, все будет зависеть от эффективности принимаемых мер.
Последний раз российский лидер выступил с обращением к согражданам 25 марта. Он призвал россиян оставаться дома в связи с распространением коронавируса, и объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей по всей стране.
По последним данным, в России зафиксировано 3 548 случаев заражения коронавирусом. Из них 30 человек умерли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения