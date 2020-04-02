Путин снова обратится к нации

Президент России Владимир Путин 2 апреля снова выступит с обращением к нации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Выступление президента ожидается после 16 часов по московскому времени, уточнил представитель Кремля.

Песков добавил, что любые прогнозы о развитии ситуации с коронавирусом могут носить лишь примерный характер. По его словам, все будет зависеть от эффективности принимаемых мер.

Последний раз российский лидер выступил с обращением к согражданам 25 марта. Он призвал россиян оставаться дома в связи с распространением коронавируса, и объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей по всей стране.

По последним данным, в России зафиксировано 3 548 случаев заражения коронавирусом. Из них 30 человек умерли.

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