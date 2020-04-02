В Москве резко увеличилось число зараженных коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом жителей Москвы за сутки резко увеличилось — до 595 человек, сообщает оперативный штаб. Днем ранее эта цифра была в два раза меньше — 267.

С учетом новых данных общее число инфицированных в столице составило 2475.

Всего за последние 24 часа зафиксирован 771 факт заражения в 29 российских регионах.

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