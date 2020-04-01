Предсказан срок окончания вспышки коронавируса в России

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Владимир Никифоров предсказал срок окончания вспышки коронавируса в России в эфире программы «Док-Ток», опубликованной на сайте Первого канала.
По мнению Никифорова, пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в середине следующей недели. А окончание вспышки, согласно стандартам заболеваемости ОРВИ, наступит примерно через 10-12 недель после этого. «То, что в конце концов кончится к лету, это точно», — резюмировал врач.
При этом главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова выразила мнение, что отдельные вспышки коронавируса будут фиксироваться и летом.
По последним данным, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом. Из них 24 человека умерли, еще 190 — вылечились. Всего в мире насчитывается более 911 тысяч зараженных.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения