Невеста самого популярного блогера в мире пришла на свадьбу в откровенном платье

Невеста самого популярного в мире блогера MrBeast пришла на свадьбу в откровенном платье

Невеста самого популярного в мире YouTube-блогера MrBeast (настоящее имя — Джеймс Дональдсон) Тея Бойсен пришла на свадьбу в откровенном виде. Фото появились на страницах 28-летних влюбленных в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, девушка выбрала для торжества белое макси-платье тайваньского бренда Nicole + Felicia Couture фасона «рыбий хвост», украшенное кружевом. В свою очередь, на разрезание торта она надела мини-платье с пайетками и перьями, а в конце вечера переоделась в атласное корсетное мини-платье.

Пара познакомилась в 2022 году в Южной Африке и сблизилась благодаря общим увлечениям. По данным журнала People, свадьба прошла на частном острове Некер, принадлежащем британскому предпринимателю Ричарду Брэнсону. Праздник длился неделю в закрытом формате без камер, собрав 70 близких друзей и родственников блогеров. В число развлечений входили кайтсерфинг, снорклинг и кормление лемуров и фламинго, обитающих на острове.

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