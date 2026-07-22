Россиянам назвали правила «уборки» мозга для профилактики деменции

НСН: Деменцию можно предотвратить изменением образа жизни и питанием

Профилактику деменции следует начинать задолго до появления тревожных симптомов. В беседе с НСН невролог Павел Хорошев заявил, что когнитивные нарушения можно предотвратить, изменив образ жизни и питание.

Хорошев объяснил, что на протяжении десятилетий на головной мозг воздействуют множество факторов, истощая когнитивные способности. Формировать правильный образ жизни следует с детства, в частности, обеспечивать достаточное количество сна, не менее восьми часов в сутки.

«Во время сна происходит "уборка" головного мозга. Это очень важный процесс: тестируются синапсы, ликвидируются нейроны, которые уже отжили свое, а вместо них вырастают новые. Кроме того, происходит очистка поверхностей нейронов от тау‑белка и амилоидов, которые часто приводят к такому тяжелому заболеванию, как болезнь Альцгеймера», — сказал собеседник НСН.

Кроме того, необходимо качественно и полноценно питаться, исключив из рациона различные стимуляторы и газированные напитки, а также потреблять достаточное количество воды.

Ранее невролог Игорь Мацокин рассказал, что ряд кажущихся безобидными привычек, которые есть у человека в 40-50 лет, увеличивают риск развития деменции в старости. Например, привычка скроллить ленту и читать новости во время еды.