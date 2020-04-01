Названо количество нарушителей режима изоляции в России

В пресс-службе МВД России назвали количество нарушителей режима изоляции среди россиян. Об этом сообщает «Интерфакс».
По состоянию на 1 апреля в российских регионах было составлено 1250 протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушением режима изоляции. Из них 754 случая связаны с неповиновением законному распоряжению должностного органа, 63 — с нарушением сроков выполнения предписаний, еще 433 — с нарушением иностранцами правил въезда и режима пребывания в России.
Отмечается, что особое внимание уделяется розыску тех, кто вернулся из-за рубежа и не соблюдает предписания, а также разъяснению необходимости самоизоляции людям преклонного возраста и группам граждан в общественных местах.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов и сроков за нарушение карантина. Кроме того, уголовная ответственность была введена за распространение фейковой информации об эпидемиях, в том числе и о коронавирусе.
По последним данным, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом. Из них 24 человека умерли, еще 190 — вылечились. Всего в мире насчитывается более 911 тысяч зараженных.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения