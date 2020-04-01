Названо количество нарушителей режима изоляции в России

В пресс-службе МВД России назвали количество нарушителей режима изоляции среди россиян. Об этом сообщает «Интерфакс».

По состоянию на 1 апреля в российских регионах было составлено 1250 протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушением режима изоляции. Из них 754 случая связаны с неповиновением законному распоряжению должностного органа, 63 — с нарушением сроков выполнения предписаний, еще 433 — с нарушением иностранцами правил въезда и режима пребывания в России.

Отмечается, что особое внимание уделяется розыску тех, кто вернулся из-за рубежа и не соблюдает предписания, а также разъяснению необходимости самоизоляции людям преклонного возраста и группам граждан в общественных местах.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов и сроков за нарушение карантина. Кроме того, уголовная ответственность была введена за распространение фейковой информации об эпидемиях, в том числе и о коронавирусе.

По последним данным, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом. Из них 24 человека умерли, еще 190 — вылечились. Всего в мире насчитывается более 911 тысяч зараженных.

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