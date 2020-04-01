Путин ужесточил наказания за фейки о коронавирусе

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейковой информации об эпидемиях, в том числе о коронавирусе. Документ опубликован на портале правовой информации.

В статью 207 УК («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») будут внесены изменения. В нее добавят пункт о «публичном распространении заведомо ложной общественно значимой информации».

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