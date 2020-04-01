Россиянка решила проверить работу полиции и пошутила про заражение подруги

Жительницу Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) будут судить за шутку о подруге, которая якобы приехала из Испании и плохо себя чувствует. Об этом сообщается на сайте управления МВД по региону.
В полиции сообщили, что женщина позвонила в дежурную часть города 31 марта. Полицейские выяснили, что звонившей 32 года, она живет в поселке Излучинск. На момент обращения в полицию она была пьяна.
Как пояснила женщина, она позвонила для того, чтобы проверить работу полицейских. Против нее составлен административный протокол по статье 19.13 КоАП («Заведомо ложный вызов спецслужб»), материалы дела направлены в суд.
Ранее 1 апреля стало известно, что жителя Магнитогорска в Челябинской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за распространение фейка о запрете на выезд из города. В отношении него был составлен протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации»), материалы дела направили в суд. Мужчину оштрафовали.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения