Россиянина оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейк о коронавирусе

Жителя Магнитогорска Челябинской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за публикацию в соцсети фейка о запрете на выезд из города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

По информации агентства, недостоверную информацию 35-летний мужчина распространял в комментариях к одной из публикаций во «ВКонтакте». В отношении нарушителя был составлен протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации»), материалы дела направили в суд. Мужчину оштрафовали.

За фейки о коронавирусе налагаются штрафы до 700 тысяч рублей, минимальная сумма взыскания — 300 тысяч рублей. Если в результате распространения фейка был причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а срок лишения свободы — до трех лет. Если в результате ложной информации погиб человек, штраф увеличивается до двух миллионов рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.

30 марта в Пензенской области сотрудники полиции пресекли действия россиянина, который распространил в сети недостоверную информацию о числе заразившихся коронавирусом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!