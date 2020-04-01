Россиянина оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейк о коронавирусе

Жителя Магнитогорска Челябинской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за публикацию в соцсети фейка о запрете на выезд из города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.
По информации агентства, недостоверную информацию 35-летний мужчина распространял в комментариях к одной из публикаций во «ВКонтакте». В отношении нарушителя был составлен протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации»), материалы дела направили в суд. Мужчину оштрафовали.
За фейки о коронавирусе налагаются штрафы до 700 тысяч рублей, минимальная сумма взыскания — 300 тысяч рублей. Если в результате распространения фейка был причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а срок лишения свободы — до трех лет. Если в результате ложной информации погиб человек, штраф увеличивается до двух миллионов рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.
30 марта в Пензенской области сотрудники полиции пресекли действия россиянина, который распространил в сети недостоверную информацию о числе заразившихся коронавирусом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения