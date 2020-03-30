За фейки о коронавирусе накажут многомиллионными штрафами

Обнародованы размеры штрафов за распространение недостоверной информации об эпидемиях (в частности о коронавирусе) и обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и здоровью людей. Как сообщает «Интерфакс», за публикацию фейков юридическим лицам будет грозить штраф в размере до пяти миллионов рублей, а при повторном нарушении — до десяти миллионов рублей.

В соответствии с поправками предлагается дополнить статью КоАП двумя частями — 10.1 и 10.2. Первая будет регулировать штраф за распространение в СМИ заведомо недостоверной информации под видом достоверной. Размер штрафной санкции в этом случае составит от полутора до трех миллионов рублей.

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Статья 10.2 будет касаться распространения фейков, которые привели к чьей-либо смерти или принесли урон здоровью или имуществу. Сюда же отнесут публикацию недостоверных сведений, которые вызвали нарушение работы транспорта, объектов жизнеобеспечения или социальной инфраструктуры. Штрафы для юридических лиц составят от трех до пяти миллионов рублей.

В случае повторного нарушения штраф для граждан составит от 300 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — от 600 до 900 тысяч рублей. Уточняется, что Госдума может принять эти поправки уже 31 марта.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции вычислили россиянина, который анонимно опубликовал в сети недостоверную информацию о количестве заразившихся коронавирусом в Пензенской области. Мужчине грозит штраф размером до 100 тысяч рублей.

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