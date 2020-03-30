Российскую студентку накажут за фейк о коронавирусе

В Иркутской области 20-летнюю местную жительницу уличили в распространении ложной информации о числе заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Полицейские выявили фейк в одном из чатов социальной сети «ВКонтакте». В аудиосообщении женщина сообщила о 35 зараженных жителях Иркутска и Ангарска. Правоохранители нашли автора фейка. Студентка призналась в распространении ложной информации и извинилась перед пользователям интернета.
МВД опубликовало фейк и извинения нарушительницы.
В отношении студентки возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП о распространении недостоверной информации. Максимальное наказание предусматривает штраф до 100 тысяч рублей.
Материалы дела рассмотрит суд для определения наказания студентки.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения