Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство одобрило ужесточение наказания для нарушителей карантина. Изменения внесут в Кодекс об административных правонарушениях, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 30 марта.
Он напомнил, что эта неделя по указу президента объявлена нерабочей. «Мы делаем все, чтобы люди могли с достаточным комфортом провести ее дома. (...) Те, кому ответственности не хватает, не имели возможности распространить этот опасный вирус», — сказал премьер.
Ранее сообщалось, что максимальный штраф для нарушителей карантина составит 300 тысяч рублей, для должностных лиц — 500 тысяч, для организации — один миллион. Такие суммы могут грозить при повторном нарушении санитарно-эпидемиологических норм. При однократном нарушении штраф для физических лиц составит от 15 до 40 тысяч рублей.
25 марта глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников анонсировал внесение поправок, которые приравняют умышленное заражение коронавирусом к терроризму.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения