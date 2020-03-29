Жителям Чечни запретили покидать дома

Власти Чечни ввели жесткий карантин в регионе и запретили жителям покидать дома из-за коронавируса. Об этом сообщил председатель парламента региона, руководитель оперативного штаба Магомед Даудов, передает ТАСС.

Гражданам разрешается выходить из дома только за продуктами и лекарствам, а также при наличии медицинских показателей. Даудов отметил, что до этого патруль призывал жителей к самоизоляции, однако теперь их будут отводить домой и штрафовать по закону.

Он добавил, что общественный транспорт региона и лицензированные такси прекратят обслуживать пассажиров без масок и медицинских перчаток. Частным таксистам работать запрещается. «Транспорт будет изыматься и отгоняться на штрафстоянку», — сообщил Даудов. Лицензированных таксистов и водителей общественного транспорта обяжут иметь маску, перчатки и антисептик.

Ранее в марте глава Чечни Рамзан Кадыров назвал смерть достойным наказанием для нарушивших карантин и распространяющих коронавирус среди окружающих. Он предупредил чеченцев о необходимости соблюдать режим самоизоляции и призвал не передвигаться «туда-сюда». Также он отметил, что в случае быстрого массового инфицирования власти не смогут помочь больным.

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