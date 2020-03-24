Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал смерть достойным наказанием для нарушивших карантин и распространяющих коронавирус среди окружающих. Об этом сообщает «Кавказский Узел» со ссылкой на выступление чеченского лидера, которое показали по телеканалу «Грозный».
Кадыров заявил, что, по его мнению, человека, который создает подобную угрозу для себя и других, «следовало бы убить». «Не только сам заболевает, [но и заражает] свою семью, своих сестер, братьев, соседей», — пояснил политик.
Он предупредил чеченцев о необходимости соблюдать режим самоизоляции и призвал не передвигаться «туда-сюда». В пример он привел одного из двух жителей республики, которые вернулись в Чечню после совершения «малого хаджа» в Мекку и оказались заражены. «Он, приехав с умры, не оставшись в карантине, устроил чтение мавлидов, зикры, собирал людей, здоровался с людьми. Если у него будет эта болезнь, тысячами люди заболеют», — сказал Кадыров.
Политик добавил, что в случае быстрого массового инфицирования власти не смогут помочь больным.
По данным на 24 марта, в России 495 зараженных коронавирусом, большинство из них находится в Москве. В Чечне выявлено три случая инфицирования у прилетевших из Турции.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения