Коронавирус проник в Чечню

В Чечне официально подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Как сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров, SARS-CoV-2 проник из-за рубежа — больной недавно вернулся из эпидемиологически неблагополучной страны.
По словам Кадырова, в настоящий момент принимаются все меры для установления лиц, с которыми мог контактировать зараженный. Глава Чечни отметил, что основные проблемы связаны с людьми, которые находились за границей, а по возвращении не поставили в известность службы медицинского и санитарного контроля.
«Хотя в аэропорту, на вокзале организованы необходимые мероприятия, отдельные граждане умудрились нарушить карантинные требования», — написал Кадыров. Он также рассказал о мерах, которые принимают власти республики совместно с духовенством: отказ от массовых мероприятий, рекомендации по карантину и самоизоляция.
Ранее стало известно, что Чечня первой в России закрыла все рестораны и кафе из-за угрозы распространения коронавируса. По словам Кадырова, жители могут заказать еду по телефону. Местные волонтеры ежедневно развозят продукты питания нуждающимся семьям и пожилым людям, заверил он.
По последним данным, в России заражены коронавирусом 495 человек, за последние сутки было выявлено 57 новых случаев заболевания. Больше всего зараженных зарегистрировано в Москве — 290 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения