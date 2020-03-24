Коронавирус проник в Чечню

В Чечне официально подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Как сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров, SARS-CoV-2 проник из-за рубежа — больной недавно вернулся из эпидемиологически неблагополучной страны.

По словам Кадырова, в настоящий момент принимаются все меры для установления лиц, с которыми мог контактировать зараженный. Глава Чечни отметил, что основные проблемы связаны с людьми, которые находились за границей, а по возвращении не поставили в известность службы медицинского и санитарного контроля.

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«Хотя в аэропорту, на вокзале организованы необходимые мероприятия, отдельные граждане умудрились нарушить карантинные требования», — написал Кадыров. Он также рассказал о мерах, которые принимают власти республики совместно с духовенством: отказ от массовых мероприятий, рекомендации по карантину и самоизоляция.

Ранее стало известно, что Чечня первой в России закрыла все рестораны и кафе из-за угрозы распространения коронавируса. По словам Кадырова, жители могут заказать еду по телефону. Местные волонтеры ежедневно развозят продукты питания нуждающимся семьям и пожилым людям, заверил он.

По последним данным, в России заражены коронавирусом 495 человек, за последние сутки было выявлено 57 новых случаев заболевания. Больше всего зараженных зарегистрировано в Москве — 290 человек.

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