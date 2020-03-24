Чечня первой в России закрыла рестораны и кафе из-за коронавируса

В Чечне впервые в России закрыли все рестораны и кафе из-за угрозы распространения коронавируса. На территории республики выявили трех человек с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров на своей странице во «ВКонтакте».

При этом он уточнил, что продуктовые магазины продолжат работу. В своем Telegram-канале Кадыров заявил, что «ни одна семья в Чеченской Республике не останется без продуктов питания». По его словам, жители могут заказать еду по телефону. Местные волонтеры ежедневно развозят продукты питания нуждающимся семьям и пожилым людям, заверил он.

Кадыров призвал жителей республики отказаться от поездок за пределы региона и по возможности не выходить из дома. В случае недомогания он посоветовал незамедлительно обращаться к врачам.

«Для нас важно сохранить жизнь и здоровье каждого человека. Поэтому всем необходимо быть предельно осторожными, соблюдать правила гигиены, ограничить контакты с окружающими. Да хранит нас Всевышний!» — заключил Кадыров.

Ранее жительница Чечни Залина Джабаева извинилась в эфире ЧГТРК «Грозный» за голосовые сообщения о коронавирусе в WhatsApp. В них она утверждала, что больница в селе Серноводское закрылась из-за поступления туда пациентов с коронавирусом. Журналисты телеканала посетили больницу, о которой говорилось в сообщении, и показали, что медучреждение работает в штатном режиме. Пациентов с коронавирусом там на момент съемок не было.

19 марта все регионы России, в том числе и Чечня, перешли в режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Россияне, посещавшие страны и территории, где были зафиксированы случаи коронавируса, должны сообщать о своем возвращении на горячую линию. Туристам, прибывшим из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, необходима самоизоляция на дому на срок до 14 дней.

23 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения в России возросло до 438. За последние сутки в Москве был зафиксирован 71 новый случай. Более половины зараженных находятся в столице.