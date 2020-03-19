Коронавирус оказался выгодным для россиян

Коронавирус оказался выгоден для россиян из-за экономии денег на досуге и транспорте во время карантина. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza, поступившем в «Ленту.ру».

По данным аналитиков, расходы среднестатистического россиянина, если он не пользуется транспортом, не ходит в кафе и рестораны и не посещает развлекательные и культурные мероприятия, могут сократиться на треть.

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Больше всех могут сэкономить жители Архангельской области — их расходы сократятся на 46 процентов (около 12,5 тысячи рублей). На втором месте Москва — жители столицы могут сократить траты на 45 процентов и сэкономить 17,8 тысячи рублей. На третьем месте Ненецкий автономный округ — 35 процентов, или 12,9 тысячи рублей.

В топ-10 также входят Хабаровский край (34,3 процента), Курганская область (34,2 процента), Свердловская область (34 процента), Санкт-Петербург (33,7 процента), Краснодарский край (33,4 процента), Камчатский край (32,4 процента) и Белгородская область (32,2 процента).

Меньше всего сэкономить могут жители Чукотки (10,7 процента расходов), Смоленской области (11,9 процента) и почти всех регионов Северо-Кавказского федерального округа. Например, в Северной Осетии экономия составит только 12,8 процента, в Чечне — 13,5 процента, в Ингушетии — 14,4 процента, в Кабардино-Балкарии — 14,5 процента.

Менее 20 процентов составит экономия в Калининградской области (16 процентов), Севастополе (16,5 процента), Волгоградской области (16,7 процента) и Калмыкии (16,7 процента).

Как спастись от коронавируса? Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения

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