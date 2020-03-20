Жительница Чечни извинилась за слухи из маршрутки о коронавирусе

Жительница Чечни Залина Джабаева извинилась в эфире ЧГТРК «Грозный» за голосовые сообщения о коронавирусе в WhatsApp. В них она утверждала, что больница в селе Серноводское закрылась из-за поступления туда пациентов с коронавирусом. Сюжет телеканала опубликован на YouTube.

В сообщении говорилось о том, что приехавшая из Германии в Чечню женщина была обследована и доставлена в клинику с коронавирусом. Медучреждение после этого якобы закрыли. Джабаева пояснила, что узнала об этом от пассажира маршрутки. Брат женщины также извинился за распространяемые ею слухи.

Журналисты телеканала посетили больницу, о которой говорилось в сообщении, и показали, что медучреждение работает в штатном режиме. Пациентов с коронавирусом там нет. По словам руководителя чеченского отделения Роспотребнадзора Риты Термулаевой, в республике нет людей с признаками, подтверждающими наличие коронавируса.

В ноябре прошлого года директор ЧГТРК «Грозный» и помощник главы Чечни Ахмед Дудаев рассказал, каким образом на телеканале появляются видео с извинениями местных жителей. По его словам, чиновники звонят человеку, который не знает «рамки, традиции, обычаи народа» и потенциально может «что-то сказать, что-то сделать», и предупреждают его. Если человек понимает, он извиняется, заявил Дудаев. Помощник главы Чечни отметил, что если люди не воспринимают информацию, на них подают в суд.

По последним данным, общее число зарегистрированных в стране случаев заражения коронавирусом достигло 253. Больше 100 из них зафиксированы в столице. 12 человек выздоровели.

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