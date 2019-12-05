Жителя Чечни заставили извиняться за жалобу на качество медицины

Жителю Чечни пришлось извиняться за видео, в котором он пожаловался на отсутствие медицинских материалов в центральной районной больнице Гудермеса. Об этом сообщил «Кавказский узел» со ссылкой на публикацию в сообществе «ЧП Грозный» в Instagram (на данный момент пост удален).

Публикация была сделана 3 декабря. Мужчина рассказал, что его брата доставили в больницу, ему нужна была операция. По словам автора ролика, ему пришлось покупать специальные нитки, ради которых он обошел шесть аптек и «с трудом нашел». «Про капельницы я вообще молчу — их-то покупают, — но неужели даже ниток не должно быть», — говорит мужчина (здесь и далее — перевод «Кавказского узла»).

Несмотря на то, что ролик был снят анонимно, телекомпания ЧГТРК «Грозный» нашла автора видео, им оказался местный житель Адам Мутаев. В сюжете телекомпании он сказал, что неправильно понял ситуацию, так как не был свидетелем разговора о шовном материале. По его словам, в больнице есть все необходимое. «Я снял это видео, а после того, как [брат] все объяснил, я удалил [ролик]. Увидев провокации в интернете, [понял, что] зря это снял. Прошу прощения у врачей, которые здесь работают. Я сказал то, чего не было», — сказал Мутаев в эфире ЧГТРК «Грозный».

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За Мутаева извинился также его брат Арби, который был госпитализирован с повреждением сухожилия. Он объяснил, что ситуация произошла из-за недопонимания между братом и врачом — Адам снял видео «поторопившись». Врач-травматолог больницы Алихан Шамидев рассказал, что в учреждении нет проблем с медикаментами, а нити решили купить сами родственники, которые захотели «лучший материал». Шамидев также заявил, что ему не передавали никакие нити и медики использовали то, что было в больнице.

Ранее директор ЧГТРК «Грозный» и помощник главы Чечни Ахмед Дудаев рассказал, каким образом на телеканале появляются видео с извинениями местных жителей. По его словам, чиновники звонят человеку, который не знает «рамки, традиции, обычаи народа» и потенциально может «что-то сказать, что-то сделать», и предупреждают его. Если человек понимает, он извиняется, заявил Даудов. Помощник главы Чечни отметил, что если люди не воспринимают информацию, на них подают в суд.

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