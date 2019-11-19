Россия
 
Последние новости
Россия распечатала заначку с ракетоносцами
Мальчик утонул в бассейне круизного лайнера
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»
Опасный вирус атаковал устройства через рекламу «Макдоналдс»
Страны НАТО предостерегли от повторения «крымского сценария»
Приговоренному к расстрелу в СССР пожилому милиционеру отказали в УДО
Уткин порассуждал о многоженстве отца Нурмагомедова
«Турецкий поток» отстал от главного конкурента
Дочь Михалкова порассуждала о съемках в порно и голой Асмус
Новости партнеров

Два чеченца извинились перед Кадыровым за комментарии в соцсетях

Перейти в «Мою Ленту»
Рамзан Кадыров

Два жителя Чечни извинились перед главой республики Рамзаном Кадыровым за комментарии в социальных сетях, написанные в состоянии алкогольного опьянения. Их видеообращения опубликовала в Instagram страница «Про Чечню и не только» со ссылкой на закрытый аккаунт «Кавказ-правда».

Мужчины также принесли извинения чеченскому народу за «всякие гадости» и пообещали больше такого не делать. При этом они не уточнили, о каких именно комментариях идет речь. В аннотации к видео указано, что двое чеченцев оставили «нецензурные, грязные» сообщения под одним из постов о Рамзане Кадырове. Автор публикации с извинениями настоятельно рекомендовал остальным подписчикам не создавать себе подобных проблем, чтобы впоследствии не приходилось «горько сожалеть».

В начале ноября Кадыров призвал наказывать интернет-пользователей за оскорбление чести — «тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами». «Если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», — заявил политик, заверив, что готов понести за свои действия любое наказание. Сюжет опубликовала ЧГТРК «Грозный», на него обратила внимание «Русская служба Би-би-си», которая перевела речь главы Чечни.

Жители и гости Чечни регулярно приносят публичные извинения в эфире местного ТВ или в социальных сетях за неподобающее поведение или критику в адрес властей региона. Так, 8 ноября английский блогер Бенджамин извинился за слова о «чеченских цыпочках», произнесенные в ролике о путешествии в республику. Англичанин признал, что был неправ, и назвал свои слова некрасивыми. Кроме того, он подчеркнул, что сделал это ненамеренно.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Депутат Госдумы перевел скандальную речь Кадырова
Английский блогер извинился за слова о «чеченских цыпочках»
Кадыров призвал «убивая и сажая» наказывать за оскорбление чести в сети
Другие материалы рубрики
Россия00:06Сегодня
Аня Ольшевская

«Разве бывает, что ничего не болит?»

Этой девочке надо вернуть нормальную жизнь. Нужна ваша помощь
16:50Сегодня

Минюст обвинил СМИ в искажении слов о масштабах домашнего насилия в России

16:34Сегодня

Невинномысск стал городом наставником для моногородов Ковдор, Сегежа и Надвоицы

16:13Сегодня

Названы сроки появления первых электронных паспортов в России

Россия00:0218 ноября

«Ощущение тоски, плаксивости и гнева»

Тысячи россиянок страдают от послеродовой депрессии. Почему она смертельно опасна
15:24Сегодня

Россияне зарезали барана во дворе на свадьбе и попали на видео

15:06Сегодня

Российский врач пожаловался Путину на низкие зарплаты

14:52Сегодня

Поездка ребенка за рулем обошлась россиянке в 35 тысяч рублей

Россия00:0314 ноября

«Антибиотики покупают все кому не лень. Это плохо»

Россияне придумывают себе болезни и неправильно лечат грипп. Это может стоить им жизни
14:49Сегодня

Российский студент устроил поджог ради побега из общежития

14:22Сегодня

Госдума легализовала свастику

14:43Сегодня

Кремль назвал абсурдом судебные претензии Украины по газу

Россия
Минюст обвинил СМИ в искажении слов о масштабах домашнего насилия в России
Согласован порядок продажи «красивых» номеров
Россияне покупали их за сотни тысяч рублей. Почему даже теперь они будут доступны не всем
Невинномысск стал городом наставником для моногородов Ковдор, Сегежа и Надвоицы
«Надругательство над народом»
 
Два чеченца извинились перед Кадыровым за комментарии в соцсетях
Михаил КаабакВ России уволили врача, спасшего сотни детей
Десятки младенцев могут остаться без пересадки почки. Что не устроило чиновников?
Названы сроки появления первых электронных паспортов в России
Все материалы
Мир
Россиянина задержали за сексуальные домогательства в Германии
Затерянный ад
Американский проповедник увел в джунгли сотни человек и убил их. В нем видели бога
В НАТО прокомментировали возврат кораблей Украине
Кто здесь власть
Ближний Восток нужен и России, и США. С кем им придется бороться?
Россия удивилась угрозам Турции вторгнуться в Сирию
Эво МоралесСамый боливийский лидер
Моралес любил жевать коку, быть президентом и дружить с Россией. Почему он потерял власть?
США активно заинтересовались границами России
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский объяснил свою небритость «забобонами»
Москва вернула Киеву задержанные в Крыму корабли
Киев продолжит судиться с Москвой из-за инцидента в Керченском проливе
Зеленскому предрекли возвращение к игре «хером на баяне»
«Этот кризис очевиден. Им очень тяжело»
Украинцы не могут найти общий язык. Почему власть не способна остановить раскол в стране?
Тимошенко предрекла Зеленскому работу на корпоративах после президентства
«Меня не считали за своего»
Казахские студенты все чаще уезжают в Россию. Почему они чувствуют себя чужими на родине?
В ЛНР озаботились депортацией и решили интегрироваться с Россией
Все материалы
Экономика
«Турецкий поток» отстал от главного конкурента
Перестраховались
Банки много лет наживались на доверчивости россиян. Но скоро этому положат конец
Россиянам напомнили о выгодах в старости
Что означает Bungly-boo!
О том, как рождение детей стимулирует семейный бизнес
Украина назвала фейком совет Европы покупать газ у России
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
Газпромбанк стал лучшим работодателем среди кредитных организаций
Все материалы
Силовые структуры
Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы
«Он чувствовал свою безнаказанность»
Бывший полицейский три года истязал жену. Когда она решила уйти, он ее зарезал
Удар ножом в ходе ссоры водителя и пешехода назвали «роковой случайностью»
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье
«Он мог стрелять по всем, но этого не сделал»
Очевидцы — о трагедии в благовещенском колледже
Арестован охранник обстрелянного студентом российского колледжа
Все материалы
Наука и техника
Названа истинная причина развития рака
Льют в уши
Apple выпустила AirPods Pro за 21 тысячу рублей. Стоят ли они того?
Супы оказались полезными против смертельной болезни
Токсичные отношения
США открыли десятки генетических лабораторий на границе с Россией. Что они скрывают?
Признана ошибочность современных представлений о Вселенной
Дневник пехотинца Гитлера
Как развлекались и что видели солдаты вермахта в перерывах между боями
На спутнике Юпитера нашли гигантские запасы воды
Все материалы
Спорт
Уткин порассуждал о многоженстве отца Нурмагомедова
Владимир Куц«Ставил рекорды — теперь никому не нужен»
Бегун из СССР был звездой мирового спорта. Но стал изгоем и свел счеты с жизнью
Дзюба раскрыл задачу-минимум сборной России на Евро-2020
Евгения Медведева«Сделать лучше я не могу»
Медведева снова не попала в финал Гран-при. Трусова упала, но все равно победила
Месси посвятили цирковое шоу
«Не думал, что местные СМИ так легко провоцируют игроков»
Журналисты пытались затравить Юргена Клинсманна, но тот стал звездой «Тоттенхэма»
Медведева высказалась о культе четверных прыжков
Все материалы
Культура
Дочь Михалкова порассуждала о съемках в порно и голой Асмус
Свингеры и свинг
Он застал сексуальную революцию и главных рок-звезд 1960-х. Умер фотограф Терри О'Нилл
Маляра-узбека снимут в роли Зеленского в российской комедии об Украине
Каменная башка
Шедевры, деньги, власть: Андрей Кончаловский меряет себя по Микеланджело
Картины Гогена переосмыслили из-за секса с 13-летними таитянками
Тайна Моцарта
Эта музыка стала самой известной в мире. Кто на самом деле ее написал?
Звезду «Игры престолов» Эмилию Кларк заставляли раздеться на камеру
Все материалы
Интернет и СМИ
Опасный вирус атаковал устройства через рекламу «Макдоналдс»
Королева треша
Вундеркинд в 10 лет стал телезвездой. Погоня за славой превратила его в похотливую женщину
Сварщик-алкоголик покорил блогершу на «Давай поженимся!»
Пол Джон Ноулз«Через неделю я захотела сбежать от него»
Журналистка в шутку назвала любовника «душителем». Она не знала, что он убил 20 человек
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
Юрий Дудь«Многие хвастаются своим богатством и сходят с ума»
Они помогают создавать из обычных людей кумиров. Кто стоит за самыми популярными блогерами
В «Афиша Daily» сменился главный редактор
Все материалы
Ценности
Самая красивая в мире женщина снялась в мокрой рубашке на голое тело
Saudi Arabia's King Abdullah walks next to Spain's King Juan Carlos (R) after his arrival at Madrid's Barajas airport July 15, 2008. King Abdullah is in Madrid for the inauguration of the World Conference on Dialogue which starts July 16. REUTERS/Zipi/Pool (SPAIN) - GM1E47G087201«Его не боялись, а по-настоящему любили»
Собственный Версаль и 30 жен в одном отеле: роскошная жизнь короля Абдаллы
Ставший матерью отец сестер Дженнер появился в телешоу в бикини
То, что скрыто
Когда-то лицо прикрывали только при болезни и на войне. Почему носить маску стало модно?
Посиневший из-за узкого кольца палец невесты смутил пользователей сети
circa 1925: Guests clustered in a doorway watch as Mustafa Kemal Ataturk, President of the Turkish Republic, dances with his adopted daughter at her wedding. The gesture demonstrated both his policy of Westernisation and Satisation (a deliberate Anti-Islamic line). (Photo by Hulton Archive/Getty Images)«Рожденный стать султаном»
Женщины, алкоголь и гигантская яхта: роскошная жизнь Ататюрка
Самая молодая миллиардерша продала свой бизнес
Все материалы
Путешествия
Пропавшего туриста нашли мертвым в российских горах спустя месяц
«Большинство испытывают смущение и стыд»
В этой стране торгуют страхом и наркотиками. Что ждет россиян в Колумбии?
В РЖД рассказали о ценах на билеты на новый плацкарт
Звезда Востока
Саудовской Аравии наскучило зарабатывать на нефти. Теперь ей нужны миллионы туристов
Пассажир-аллергик остался без еды во время десятичасового перелета
«Здесь белый турист — полубог или даже полудьявол»
Россиянин решил обойти пешком остров Занзибар. Что из этого вышло
Авиакомпания отменила десятки рейсов из-за новых проблем Boeing
Все материалы
Из жизни
Пара наткнулась на необычный тайник в доме через два года после переезда
«Здесь считают, что девушки из России сразу выскакивают замуж»
История россиянки, которая перебралась в Италию и увидела ее темную сторону
Редкая болезнь превратила глаз мужчины в Око Саурона
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»
На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
Леопард отомстил отказавшемуся пропустить его мотоциклисту
«Какой из него Джеймс Бонд, он ящериц боится»
Советский агент разбогател, добывая секреты за бутылку виски. Его деньги достались жулику
Брошенный хозяевами пес стал спасателем жизней
Все материалы
Тест: угадай, где Skoda
Угадываем, какой из автомобилей действительно выпустила Skoda
Забытые концепты: Nissan AD-1
Среднемоторное купе, почти на десятилетие опередившее время
Marussia B1: из России с любовью
Видео: живое свидетельство того, русские суперкары существуют
Роскошь со спецсигналами
Mercedes-AMG S 63, BMW M760Li и другие дорогие и быстрые машины с мигалками
Автомобиль Lada испытали в условиях ядерного взрыва
Российские полицейские смогут следить за водителями в режиме онлайн
Kia готовит премьеру нового кроссовера
Все материалы
Дом
Сбербанк соорудит «Бублик»
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Уволенную за участие в конкурсе Playboy чиновницу вынудили продать квартиру
«Ощутил жгучую боль в спине и будто удар в живот»
Голые клиенты, нападения и убийства: будни российского риелтора
Квартиры в России захотели продавать через портал госуслуг
Полный застой
Коммунисты застроили Европу ужасающими зданиями. Теперь все от них в восторге
Из водной столицы России ушла вода
Все материалы
Нацпроекты
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
«Решающим фактором стала, конечно, квартира»
Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
«Все может закончиться трагически»
Почему россияне стирают пакеты, хранят мусор и донашивают одежду друг за другом
Видно насквозь
Как в России нашли способ победить бесконтрольные траты триллионов бюджетных рублей
Российские вузы оказались привлекательны для иностранцев
В России на месте свалок посадят дубы
Все материалы