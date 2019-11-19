Два чеченца извинились перед Кадыровым за комментарии в соцсетях

Два жителя Чечни извинились перед главой республики Рамзаном Кадыровым за комментарии в социальных сетях, написанные в состоянии алкогольного опьянения. Их видеообращения опубликовала в Instagram страница «Про Чечню и не только» со ссылкой на закрытый аккаунт «Кавказ-правда».

Мужчины также принесли извинения чеченскому народу за «всякие гадости» и пообещали больше такого не делать. При этом они не уточнили, о каких именно комментариях идет речь. В аннотации к видео указано, что двое чеченцев оставили «нецензурные, грязные» сообщения под одним из постов о Рамзане Кадырове. Автор публикации с извинениями настоятельно рекомендовал остальным подписчикам не создавать себе подобных проблем, чтобы впоследствии не приходилось «горько сожалеть».

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В начале ноября Кадыров призвал наказывать интернет-пользователей за оскорбление чести — «тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами». «Если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», — заявил политик, заверив, что готов понести за свои действия любое наказание. Сюжет опубликовала ЧГТРК «Грозный», на него обратила внимание «Русская служба Би-би-си», которая перевела речь главы Чечни.

Жители и гости Чечни регулярно приносят публичные извинения в эфире местного ТВ или в социальных сетях за неподобающее поведение или критику в адрес властей региона. Так, 8 ноября английский блогер Бенджамин извинился за слова о «чеченских цыпочках», произнесенные в ролике о путешествии в республику. Англичанин признал, что был неправ, и назвал свои слова некрасивыми. Кроме того, он подчеркнул, что сделал это ненамеренно.

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