Кадыров призвал «убивая и сажая» наказывать за оскорбление чести в сети

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь. На сюжет, опубликованный ЧГТРК «Грозный», обратила внимание «Русская служба Би-Би-Си».

Выступая на встрече с представителями малого и среднего бизнеса, Кадыров заявил, что «тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится». Для этого, по словам политика, необходимо «выявлять» тех, кто задевает честь других в комментариях.

Он также отметил, что готов преследовать обидчиков чести «даже если законы всех стран будут нарушены». «Я приму любое наказание в этом мире. Ну, посадят в тюрьму. Ну, убьют. Ну, умрешь. Мне уже 45 лет, что мне еще делать в этом мире», — сказал он.

2 ноября Кадыров подчеркнул, что мусульманин не может быть жестокосердным, и задался вопросом, «почему мы так спешим искать изъяны в других людях?». Он отметил, что ситуация, в которой прелюбодей осуждает курящего, а алкоголик осуждает хулигана, не является допустимой.

18 августа Кадыров признался, что не боится ни одного человека, а единственный его страх — «потерять совесть, честь, достоинство».

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