Кадыров попросил маленькую мечеть в честь себя

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил, чтобы после его смерти народ собрался и построил маленькую мечеть в его честь. Об этом он рассказал в интервью изданию «Чечня Сегодня».

По словам чеченского лидера, жители республики хотели дать его имя самой большой мечети в Европе «Гордость мусульман», открытие которой состоялось накануне, 23 августа. «И только близкие мне люди знали, что мечеть будет носить имя пророка [Мухаммада]», — сказал Кадыров.

При этом глава республики отметил, что маленькая мечеть в его честь, возведенная после смерти, будет для него большим подарком. «А так, пока мы есть, мы и дальше будем строить мечети, медресе, школы, спортзалы», — добавил Кадыров.

Ранее, 23 августа, сообщалось, что в чеченском городе Шали открылась самая большая мечеть в Европе. Ее здание вмещает 30 тысяч человек, а на всей ее территории могут одновременно молиться до 70 тысяч прихожан. Это больше, чем население всего Шали, которое, по данным на 2019 год, составляет чуть более 54 тысяч человек.

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