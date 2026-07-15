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04:33, 15 июля 2026Мир

Хегсет назвал Ираку условия для сотрудничества с США

Хегсет: Ирак должен усилить безопасность для углубления партнерства с США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Ирак для углубления партнерства с США должен утвердить свой суверенитет и разоружить связанные со страной ополченцев. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети X.

По его словам, данные группировки ответственны за более чем 600 нападений на персонал США этой весной. Глава Министерства войны добавил, что Вашингтон ожидает от властей Тегерана, что они возглавят борьбу с Исламским государством (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). «Безопасный Ирак открывает путь к активному торговому и оборонному сотрудничеству», — написал он.

Ранее замглавы МИД Исламской Республики Казем Гарибабади заявил, что меморандума о взаимопонимании по прекращению войны между Ираном и США больше нет. Он обвинил Вашингтон в нарушении всех своих обязательств в рамках мирного договора.

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