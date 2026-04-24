США пообещали миллионы долларов за информацию о союзнике Ирана

Госдеп США предложил награду до $10 млн за информацию о союзнике Ирана в Ираке

США предложили до 10 миллионов долларов за информацию о лидере действующей в Ираке проиранской военизированной группировки «Катаиб Сайид аш-Шухада» (КСШ) Хашиме Финьяне Рахим ас-Сараджи. Об этом говорится на странице программы Госдепа США Rewards for Justice («Вознаграждение за правосудие») в социальной сети X.

«Члены КСШ нападали на американские дипломатические объекты в Ираке, а также атаковали американские военные базы и персонал в Ираке и Сирии», — сказано в публикации.

Ранее США назначили награду за информацию о ключевых руководителях Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи. В американском ведомстве отметили, что данные лица командуют и руководят различными подразделениями Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), «которые планируют, организуют и осуществляют террористические акты по всему миру».