США пообещали миллионы долларов за информацию о союзнике Ирана

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:45, 24 апреля 2026Мир

Госдеп США предложил награду до $10 млн за информацию о союзнике Ирана в Ираке
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

США предложили до 10 миллионов долларов за информацию о лидере действующей в Ираке проиранской военизированной группировки «Катаиб Сайид аш-Шухада» (КСШ) Хашиме Финьяне Рахим ас-Сараджи. Об этом говорится на странице программы Госдепа США Rewards for Justice («Вознаграждение за правосудие») в социальной сети X.

«Члены КСШ нападали на американские дипломатические объекты в Ираке, а также атаковали американские военные базы и персонал в Ираке и Сирии», — сказано в публикации.

Ранее США назначили награду за информацию о ключевых руководителях Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи. В американском ведомстве отметили, что данные лица командуют и руководят различными подразделениями Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), «которые планируют, организуют и осуществляют террористические акты по всему миру».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok