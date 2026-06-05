В Дагестане стали популярными необычные машины

Жителей Дагестана предупредили о рисках покупки «мини-геликов» за 700 тысяч рублей

В Дагестане все чаще можно встретить компактные электромобили, внешне напоминающие «гелики». По заверениям продавцов, для управления ими не нужны водительские права, государственные номера и постановка на учет. Приобрести такой автомобиль можно всего за 700 тысяч рублей, и спрос на него растет, сообщает Telegram-канал Baza.

Миникары, напоминающие Mercedes-Benz G-класса, собирают в Китае. Машина заряжается от обычной бытовой розетки. При желании в бак можно залить бензин, и тогда транспортное средство сможет пополнять заряд аккумулятора на ходу. В оснащение входят автоматическая трансмиссия, электроручник и поворотники. Каркас сварен из стальных труб, а наружные кузовные панели выполнены из стеклопластика.

Максимальная скорость миникара достигает 70 километров в час. Полностью заряженной батареи хватает на 150-200 километров пути. Продавцы предлагают автомобиль как идеальный транспорт для подростков и курьеров, подчеркивая, что ни документы, ни номера на такое транспортное средство не нужны.

С высокой долей вероятности езда на компактном «гелике» приведет к штрафу. Транспортные средства, не требующие водительского удостоверения, не могут разгоняться быстрее 50 километров в час. С учетом характеристик мини-внедорожник соответствует мотоциклу или квадрициклу. Следовательно, для управления им необходимы права категории «A» или «B1».

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