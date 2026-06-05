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17:01, 5 июня 2026Авто

В России решили звонить уставшим водителям

Председатель правления «Автодора» сообщил о разработке системы контроля уставших водителей
Марина Аверкина
СюжетПМЭФЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В России решили звонить и рассылать сообщения уставшим водителям. Госкомпания «Российские автомобильные дороги» («Автодор») работает над созданием системы, которая поможет бороться с усталостью за рулем. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Известиям» рассказал председатель правления компании Вячеслав Петушенко.

Он пояснил: скоростная комфортная трасса своей монотонностью способна усыплять внимание. Чтобы избежать связанных с этим рисков, компания внедряет «систему контроля за поведением водителя».

Выявлять утомленных дорогой водителей будут по нескольким признакам. Если машина долго не останавливалась, автоматика определит, что человек ехал без перерыва. Кроме того, система сможет зафиксировать подозрительную траекторию движения, когда автомобиль начинает «вилять» по полосе.

При фиксации такого поведения «Автодор» будет предупреждать водителя. Ему направят короткое текстовое сообщение, позвонят или выведут оповещение на информационное табло с рекомендацией сделать остановку и отдохнуть.

Ранее председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Денис Минкин рассказал россиянам, каким будет транспорт к 2030 году. Он назвал один вид транспорта, который точно относится к будущему, и касается каждого.

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