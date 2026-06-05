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18:20, 5 июня 2026Путешествия

Самолет в Турции остановили на взлетной полосе и эвакуировали из-за пауэрбанка пассажира

Пассажиров Pegasus Airlines эвакуировали из самолета из-за пауэрбанка в Анкаре
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Самолет Pegasus Airlines остановили на взлетной полосе в аэропорту Анкары (Турция) и эвакуировали из-за пауэрбанка пассажира. Подробности и кадры публикует издание Turkiye Today.

Инцидент произошел 5 июня. Уточняется, что самолет должен был выполнять регулярный рейс из Анкары до турецкого Измира. Когда лайнер выруливал на взлетно-посадочную полосу, в салоне у одного из пассажиров начал дымиться пауэрбанк. После этого экипаж принял решение об эвакуации людей.

На кадрах видно, как они стоят в проходе салона, заполненном дымом, в ожидании открытия дверей самолета. Также показаны кадры снаружи лайнера, на которых пассажиры спускаются на землю по надувному трапу. О пострадавших не сообщалось.

Ранее пауэрбанк прожег пассажирское кресло на борту российского самолета. Это случилось всего через 20 минут после взлета.

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