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17:04, 27 июня 2026Россия

Российский школьник потерял сознание и начал синеть из-за курения вейпа

В Санкт-Петербурге у подростка из горла пошла кровь после курения вейпа
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: xyfen / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге подросток потерял сознание и начал синеть после курения вейпа. Об этом со ссылкой на родственников пострадавшего сообщает Telegram-канал Shot.

Молодой человек 24 июня приехал к родителям (мачехе и отцу), чтобы провести вместе несколько дней. В какой-то момент он ушел в отдельную комнату, а затем взрослые услышали грохот и шум. Ребенок был без сознания, его тело тряслось, а изо рта пошла кровь.

Подростка быстро госпитализировали. Врачи скорой сразу же оказали ему необходимую помощь, и по дороге в больницу школьник пришел в себя.

Причиной случившегося стало курение вейпа, отметила мачеха пострадавшего со ссылкой на медицинских работников. Его близкие утверждают, что были не в курсе привычки ребенка.

Ранее врач рассказал об опасных инфекциях, передаваемых через электронные устройства для курения. По словам преподавателя кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александра Калюжина, при совместном использовании вейпа или других подобных устройств вырастают риски заражения туберкулезом и гепатитом.

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