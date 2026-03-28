Врач рассказал о передаваемых через вейпы опасных инфекциях

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:36, 28 марта 2026

Врач Калюжин: Курение через вейп опасно заражением туберкулезом и гепатитом
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Amani A / Shutterstock / Fotodom

С эпидемиологической точки зрения важно понимать, что сам по себе вейп не является прямой причиной туберкулеза, гепатита или другой инфекции, однако совместное использование одного устройства несколькими людьми действительно повышает риск передачи возбудителей болезни. Об этом «Ленте.ру» рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения физиолог Александр Калюжин.

Доктор отметил, что если вейпом или другим электронным устройством для курения пользуются по очереди, на мундштуке неизбежно остаются частицы слюны и микрофлора человека. При отсутствии регулярной очистки там могут накапливаться бактерии и формироваться биопленки, а в такой ситуации девайс фактически превращается в предмет общего пользования с потенциальным инфекционным риском, указал он.

«Отдельно следует сказать о туберкулезе. Основной путь его передачи — воздушно-капельный: при кашле, разговоре, длительном нахождении рядом с больным человеком, особенно в закрытом помещении. Путь передачи туберкулеза через мундштук не считается типичным, но совместное курение в тесном контакте создает дополнительные неблагоприятные условия и в эпидемиологическом плане не может рассматриваться как безопасная практика», — сказал эксперт.

Любые электронные устройства для курения должны быть строго индивидуальными

Александр Калюжинврач

Калюжин добавил, что аэрозоли электронных сигарет нарушают естественное состояние полости рта и дыхательных путей, способствуют сухости, воспалению, изменению микрофлоры. На этом фоне, по его словам, могут чаще развиваться кариес, стоматит, воспалительные процессы десен и хроническое раздражение дыхательных путей.

«Что касается гепатита, то здесь необходимо уточнить, он не передается обычным бытовым путем через кашель или разговор. Однако если у человека есть кровоточивость десен, трещины губ или иные повреждения слизистой, а устройство используется несколькими людьми, теоретический риск контакта с биологическим материалом возрастает», — сказал врач.

Ранее физиолог Александр Калюжин предупредил об опасности безалкогольного пива. По его словам, в нем содержится большое количество сахара, который приведет к ожирению.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дух Анкориджа», снятие санкций и приглашение американцев в Москву. Что известно об итогах визита делегации Госдумы в США?

    Картаполов рассказал о попытках догнать РФ по уровню оснащения

    Названы неожиданные последствия ударов ВСУ по танкерам в Черном море

    Врач назвал способы борьбы с бессонницей

    Тренер сборной Никарагуа сравнил россиян с чемпионами мира

    Названы последствия ударов ВСУ по танкерам в Черном море для России

    Врач рассказал о передаваемых через вейпы опасных инфекциях

    Экс-советник Трампа допустил завершение конфликта на Украине в ближайшие месяцы

    В российском регионе от удара ВСУ погиб ребенок

    Сальдо допустил прекращение конфликта на Украине в этом году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok