20:25, 19 ноября 2025Забота о себе

Врач предупредил об опасности безалкогольных напитков

Физиолог Калюжин: Безалкогольные вино и пиво ведут к набору массы тела
Фото: Rawpixel.com / Freepik

Безалкогольные пиво и вино могут причинить вред некоторым людям, предупредил врач-физиолог Александр Калюжин. Об этом он поговорил с «Газетой.Ru».

По словам физиолога, безалкогольные аналоги спиртных напитков содержат около 0,5 процента этилового спирта, поэтому их не рекомендуется употреблять детям, беременным женщинам, людям с болезнями печени и тем, кто лечится от алкогольной зависимости.

Кроме того, в подобных напитках может быть много сахара. «В итоге по энергетической ценности бутылка безалкогольного пива или бокал безалкогольного вина сопоставимы со сладкой газировкой. Это десятки лишних килокалорий, которые при регулярном употреблении ведут к набору массы тела, повышению уровня глюкозы и триглицеридов», — предостерег Калюжин.

Врач также обратил внимание на то, что в безалкогольных пиве и вине сохраняются продукты брожения, которые могут вызывать покраснение кожи, головную боль, заложенность носа и дискомфорт в ЖКТ.

Помимо этого, в безалкогольном пиве есть пуриновые соединения — вещества, из которых в организме образуется мочевая кислота. Ее избыток может спровоцировать развитие подагры и образование камней в почках. Калюжин добавил, что особую опасность безалкогольное пиво представляет для людей с болезнями органов пищеварения, так как газ создает нагрузку на желудок и усиливает изжогу и вздутие.

Кроме того, безалкогольные аналоги алкогольных напитков поддерживают привычку расслабляться с бутылкой или бокалом, что вредно для людей с зависимостью, заключил Калюжин.

Ранее диетолог Александр Бурлаков назвал мифом утверждение, что алкоголики никогда не болеют. По его словам, злоупотребляющие спиртными напитками люди сильнее подвержены инфекциям и заболеваниям кожи.

