21:06, 11 ноября 2025

Опровергнут распространенный миф об алкоголиках

Диетолог Бурлаков: При алкоголизме повышается риск развития псориаза
Существует мнение, будто алкоголики никогда не болеют, заявил диетолог Александр Бурлаков. Этот распространенный миф он опроверг в своем Telegram-канале.

«Злоупотребление алкоголем не оказывает защитного эффекта и может быть связано с ухудшением общего состояния здоровья, что может повысить восприимчивость к инфекциям», — предупредил Бурлаков.

По его словам, алкоголизм тесно связан с более высокой частотой и тяжестью таких кожных заболеваний, как псориаз, экзема, розацеа, акне, а также рак. Кроме того, при наличии расстройства, вызванного употреблением спиртных напитков, существенно повышается риск развития хронической болезни почек, заключил специалист.

Ранее нарколог Николай Чередниченко рассказал, как убедить алкоголика лечиться. Для этого, по его словам, заранее необходимо подготовить аргументы.

