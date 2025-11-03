Нарколог раскрыл правильный способ убедить алкоголика лечиться

Нарколог Чередниченко: Ультиматумы не помогут убедить алкоголика лечиться

Уговорить близкого человека начать лечиться от алкоголизма можно, но ультиматумы в этом не помогут, рассказал кандидат медицинских наук, нарколог клиники «Алкомед» Николай Чередниченко. Правильный способ убедить человека в необходимости терапии он раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

Чередниченко объяснил, что задача близких — спокойно и аргументированно донести до алкоголика, что у него проблемы. Для этого надо тщательно подготовиться к разговору. «Соберите факты: соседи видели его пьяным, вы испытываете стыд, он занимал деньги и не возвращал. Этот шлейф стыда и неудобств — не ваша вина, но это реальность, которую он должен увидеть со стороны», — посоветовал нарколог.

Врач подчеркнул, что излагать факты надо без обвинений и давления, поскольку любой напор рождает протест. При этом начинать подобную беседу нужно тогда, когда человек будет в трезвом и адекватном состоянии. Только когда он трезв, подавлен и уязвим, есть шанс пробиться сквозь выстроенную им стену из отрицания проблемы и агрессии.

«Ваша цель — не унизить человека, а показать ему разрыв между тем, как он видит себя, и тем, кем он становится под действием болезни. Вы не сможете затащить его к врачу силой, но вы в состоянии предложить ему помощь, чтобы он попытался выбраться из ямы, в которую утащил всех, кто его любит», — добавил доктор.

Ранее Чередниченко сообщил, что от алкоголя сильнее всего страдает печень. Также, по его словам, спиртное сильно вредит поджелудочной железе и нервной системе.