Врач назвал разницу между мужским и женским алкоголизмом

Нарколог Чередниченко: На ранних этапах женщины легче скрывают алкозависимость
Нарколог клиники «Алкомед», кандидат медицинских наук Николай Чередниченко назвал разницу между мужским и женским алкоголизмом. Об этом он поговорил с «Лентой.ру».

По словам врача, женщинам на ранних этапах алкогольной зависимости легче скрывать проблему. «В отличие от мужчин, женщины реже предпочитают крепкие алкогольные напитки, поэтому выраженность опьянения у них слабая. Благодаря этому они могут долго сохранять социальный статус и не терять интереса к работе», — объяснил он.

Из-за этого, как отметил Чередниченко, женщины долгое время могут игнорировать зависимость. В большинстве случаев они прибегают к помощи врачей только в тех случаях, когда скрывать ее уже не получается.

При этом врач предупредил, что у женщин зависимость развивается в несколько раз быстрее, чем у мужчин, а необратимые процессы в организме начинают происходить намного раньше, чем они осознают проблему. Сильнее всего поражаются печень и поджелудочная железа, но страдает и нервная система, из-за чего человек становится агрессивным и злым, а также перестает контролировать себя.

Ранее Чередниченко опроверг миф о детях алкоголиков. По словам медика, они часто осторожнее относятся к спиртному или вовсе от него отказываются.

