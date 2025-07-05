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14:32, 5 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач опроверг миф о детях алкоголиков

Врач Чередниченко: Дети алкоголиков часто осторожнее относятся к спиртному
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pxhere

Дети алкоголиков часто осторожнее относятся к спиртному или вовсе от него отказываются, заявил кандидат медицинских наук, главный врач клиники «Алкомед» Николай Чередниченко. Популярный миф о наследственной предрасположенности к алкоголизму он опроверг в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Чередниченко, наследственность, семья, социальное окружение и воспитание, конечно, влияют на риск развития алкоголизма. Однако дети алкоголиков далеко не всегда идут по стопам родителей.

В подтверждение своих слов врач привел исследование, в ходе которого британские ученые проверяли гипотезу, согласно которой дети алкоголиков имеют более слабое здоровье, чаще и тяжелее болеют, чем дети родителей без зависимости. Однако результаты исследования показали, что это предположение неверно.

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«Мужчины, в детстве и юности наблюдавшие пьянство отцов, во взрослом возрасте более осторожно относились к алкоголю и зачастую полностью отказывались от него. Так что отягощенная семейная наследственность еще ни о чем не говорит — многое зависит от самого человека, его индивидуальности, интеллекта и мышления», — заключил Чередниченко.

Ранее Чередниченко назвал главное отличие бытового пьянства от алкоголизма. Он объяснил, что бытовым пьянством можно считать даже употребление алкоголя раз в неделю в опьяняющих дозах.

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