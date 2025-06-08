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17:34, 8 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Названо главное отличие бытового пьянства от алкоголизма

Врач Чередниченко: Сильное влечение к спиртным напиткам указывает на алкоголизм
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: rafa jodar / Shutterstock / Fotodom  

На алкоголизм указывает полностью сформировавшееся сильное влечение к спиртным напиткам, заявил кандидат медицинских наук, главный врач клиники «Алкомед» Николай Чередниченко. Главное отличие бытового пьянства от зависимости он назвал «Ленте.ру».

Чередниченко объяснил, что бытовым пьянством можно считать даже употребление алкоголя раз в неделю в опьяняющих дозах. Однако в алкоголизм это состояние переходит, когда у человека появляется патологическое влечение к алкоголю. Из-за этого у него меняются поведение, настроение и образ мышления, объяснил врач. «Он начинает путать, что такое хорошо и что такое плохо», — отметил Чередниченко.

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«Время, проведенное без спиртного, кажется неинтересным, неполноценным. Разнообразные внешние стимулы, как положительные, так и отрицательные, приводят к однотипной реакции — надо выпить. Дали премию — надо выпить, в автобусе наступили на ногу или на улице похолодало — надо выпить», — перечислил врач главные признаки алкоголизма.

Ранее Чередниченко перечислил сигналы, которые красноречиво свидетельствуют о том, что у человека начался алкоголизм. Он заявил, что об алкоголизме может говорить меняющаяся картина опьянения: вместо обычной эйфории появляются раздражительность, агрессия, драчливость либо слезливость.

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