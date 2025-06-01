Россиянам назвали красноречивые сигналы алкоголизма

Врач Чередниченко: Увеличившаяся переносимость спиртного указывает на алкоголизм

Кандидат медицинских наук, главный врач клиники «Алкомед» Николай Чередниченко перечислил сигналы, которые красноречиво свидетельствуют о том, что у человека начался алкоголизм. Их он назвал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Врач заявил, что об алкоголизме может говорить меняющаяся картина опьянения: вместо обычной эйфории появляются раздражительность, агрессия, драчливость либо слезливость, склонность к демонстративному поведению. Спустя некоторое время, по его словам, желание выпить обрастает вегетативной симптоматикой — появляются повышенная потливость, озноб, тревога, дрожь в руках и во всем теле.

«Эти признаки свидетельствуют об алкогольном абстинентном синдроме — они довольно показательны, их трудно скрыть. В этом случае можно с уверенностью говорить о сформировавшейся алкогольной зависимости», — уточнил Чередниченко.

Затем наступает следующая стадия болезни. На этом этапе больной алкоголизмом уже не может работать, выпадает из социума и семьи.

На этом этапе, чтобы опьянеть, хватает всего нескольких глотков пива. Человек сразу становиться сонливым, вялым, безучастным, утрачивает память на текущие события. Наряду с этим он разрушается физически: развиваются панкреатит, гепатиты, кардиопатия, миопатия, полинейропатия, психозы Николай Чередниченко врач-нарколог, кандидат медицинских наук

Ранее хирург Александр Умнов предупредил о коварстве холодного алкоголя в жару. Он объяснил, что спиртные напитки на пикнике очень сильно усиливают нагрузку на организм, из-за чего человек запросто может получить обезвоживание организма, упасть в обморок.

