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06:31, 21 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредил о коварстве холодного алкоголя в жару

Хирург Умнов: Алкоголь на пикнике в жару может привести к плохому исходу
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Anastasiia Krivenok / Getty Images

С наступлением тепла люди массово начинают выезжать на пикники, на которых люди пьют алкоголь, очень часто именно холодное пиво, холодное вино и водку, однако у этого может быть плохой исход, предупредил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Дело в том, что это никак не поможет от жажды, ведь для расщепления молекул алкоголя организма человека требуется очень много воды, в то время как на жаре организм человека и так работает на пределе возможностей», — рассказал хирург.

Врач объяснил, что алкоголь на пикнике очень сильно усиливает нагрузку на организм, из-за чего человек запросто может получить обезвоживание организма, упасть в обморок в том числе, от теплового удара и умереть до приезда скорой где-нибудь в лесу на поляне. Нагрузку на сердце и сосуды увеличивает любой алкоголь, он провоцирует серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы, а это очень часто приводит у инсультам и инфарктам, заключил Умнов.

Ранее преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал о ранних признаках инсульта. По его словам, первым признаком является повышение давления.

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