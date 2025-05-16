Врач рассказал о ранних признаках инсульта

Хирург Умнов: Инсульт можно распознать по резкому скачку артериального давления

Люди, страдающие повышенным артериальным давлением, с гиперхолестеринемией, нарушением свертывающей функции крови и работы печени обладают повышенным риском развития инсульта, рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Хирург добавил, что в зоне риска находятся также люди, регулярно испытывающие стресс и курящие, а прием антикоагулянтов повышает риск инсульта по геморрагическому типу. Вместе с тем нарушение здоровья можно заметить по нескольким признакам, первый из которых — резкое повышение артериального давления до 160-200, падение силы мышц в одной из половин тела из-за нарушения нервно-мышечной проводимости.

«Может пропасть речь, опуститься веко, наступить парез лицевых мышц с одной стороны. Дыхание с пораженной стороны будет напоминать движение паруса — вздутие и опускание. Также человек не сможет сильно сжать руку с пораженной стороны. Из-за нарушения нервно-мышечной проводимости человек может наступить недержание мочи и кала», — добавил хирург.

Врач посоветовал для профилактики инсульта устранить факторы, которые его вызывают: стресс, вредные продукты питания, алкоголь, курение. Кроме того, Умнов порекомендовал принимать антиагреганты при риске тромбирования.

Ранее хирург Александр Умнов заявил, что у печени существуют четыре врага. В частности, по его словам, регулярное употребление алкоголя может привести к циррозу.