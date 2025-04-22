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06:52, 22 апреля 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач назвал четырех главных врагов печени

Врач Умнов: Экономия на всем повышает риск рака печени
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Unsplash

О четырех главных врагах для печени рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Самым главным и очевидным врагом здоровой печени хирург назвал алкоголь, который при чрезмерном употреблении разрушает клетки органа. Он объяснил, что погибшие гепатоциты рубцуются, их замещают новые, а спустя какое-то временя резервы печени заканчиваются и она больше не может восстанавливаться. Следствием этого происходит цирроз печени с сопутствующими осложнениями для больного, указал Умнов.

Еще одной актуальной проблемой для печени, по словам хирурга, является фастфуд и жирная еда. При постоянном ежедневном употреблении данных продуктов наступает жировой гепатоз или жировое перерождение печени, объяснил он.

«Данное осложнение развивается из-за нарушения обмена жиров кислот и углеводов, которые поступают из вне. Они накапливаются в клетках печени, что в конечном итоге приводит к ее перерождению и снижению жизненных функций», — рассказал врач.

Следующим фактором болезни органа хирург назвал курение: никотин и прочий состав сигареты вызывают спазм сосудов печени и разрушают гепатоциты. Продукты распада постепенно накапливаются в этом органе и провоцируют развитие рака, сообщил Умнов. Однако самым неочевидным врагом печени хирург назвал экономию на всем. Выбор не очень качественных товаров во внутрь и вне приводит к накоплению вредных добавок в печени, что повышает риск онкологии, пояснил эксперт.

Ранее хирург Умнов назвал литр водки за час летальной дозой. Он напомнил, что при производстве напиток проходит многократную фильтрацию, но все же содержит сивушные масла, которые оказывают дополнительное токсическое воздействие на организм.

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