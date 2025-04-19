Россиянам назвали предельно допустимую дозу водки

Хирург Умнов назвал литр водки за час летальной дозой

При производстве водка проходит многократную фильтрацию, но все же содержит сивушные масла, которые оказывают дополнительное токсическое воздействие на организм, напомнил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. О предельно допустимой дозе этого напитка он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Умнов рассказал, что спирт в объеме до 120 мг полностью обезвреживается организмом, но доза этанола в выпитом единовременно алкоголе сверх этой нормы преодолевает печеночный фильтр. Далее, по его словам, он начинает циркулировать в крови и накапливаться в органах, приводя к их разрушению.

Врач добавил, что этиловый спирт нарушает работу отделов головного мозга, а в больших дозах приводит к угнетению дыхательного центра, что грозит летальным исходом. Кроме того, по его словам, этанол уничтожает пищевод и желудок, что вызывает в них ожоги, язвы и даже рак органов.

«При единовременном употреблении большой дозы алкоголя быстро нарастает общая интоксикация организма: снижается температура, замедляется дыхание, учащается пульс. Если концентрация этанола в крови достигает 5-6 грамм на литр крови, а это примерно литр водки, выпитый в течение часа, возможно все. Вплоть до летального исхода», — заключил Умнов.

Ранее хирург Умнов назвал вино, пиво и водку самыми коварными алкогольными напитками. Он также отметил, что алкогольные коктейли и алкоэнергетики повышают риск развития цирроза печени, ускоряет процессы деградации головного мозга и риск суицида.