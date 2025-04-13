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16:42, 13 апреля 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредил россиян о коварстве трех алкогольных напитков

Хирург Умнов назвал вино, пиво и водку самыми коварными алкогольными напитками
Юлия Сычева

Фото: Savushkin / Getty Images

Трудно выбрать тройку самых опасных напитков, так как после употребления каждого из них у человека возникают серьезные ухудшения состояния, считает преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Доктор Умнов отметил, что алкогольные коктейли и алкоэнерегтики опасны тем, что содержат примеси и сахара. Такой состав, по его словам, повышает риск развития цирроза печени и панкреатита, а также ускоряет процессы деградации головного мозга и риск суицида.

Отдельно Умнов подчеркнул вред от употребления водки из-за ее простого состава. Он пояснил, что напиток легко подделать, а некачественная продукция может вызвать тяжелые отравления.

«Также я считаю, что особенно опасны десертные вина, так как их сладкий вкус заманчив и заставляет человек выпить больше, чем он планировал. Кроме того, брожение сахара может привести к повышению градуса. Все это вкупе приводит к сильному похмелью», — указал врач.

В отдельную категорию хирург вынес пиво. По его мнению, этот напиток вызывает алкоголизм быстрее, чем все остальные спиртные продукты. Несмотря на низкий градус, пиво тоже наносит существенный вред здоровью: нарушает гормональный фон в организме, повышает риск сердечно-сосудистых осложнений, ожирения и подагры, заключил Умнов.

Ранее Умнов рассказал о полезных свойствах бани. По словам врача, банные процедуры благотворно сказываются на здоровье дыхательной и сердечно-сосудистой системы за счет испарения воды под высокой температурой.

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