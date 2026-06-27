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Силовые структуры
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17:02, 27 июня 2026Силовые структуры

Блогерша оказалась среди жертв совращения сыном главного ортопеда РСФСР

Блогерша Мухина из Петербурга подверглась домогательствам сына главного ортопеда РСФСР
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: @its.miss.x

Блогер Дарья Мухина из Петербурга подверглась домогательствам со стороны сына главного ортопеда РСФСР. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Она оказалась одной из жертв врача-остеопата, обвиненного в совращении юной пациентки. По словам Мухиной, шесть лет назад в свои 17 лет она столкнулась с непристойным поведением медика.

19 июня стало известно об аресте 50-летнего мужчины — сына советского и российского детского хирурга и доктора медицинских наук Владимира Андрианова. Он основал первую и единственную в России кафедру детской травматологии и ортопедии ЛенГИДУВа и заведовал ею. Его биография включена в книгу «50 выдающихся ученых последней четверти XX века».

По данным следствия, врач, работающий в частной клинике «Академия развития ребенка», на протяжении года совершал развратные действия сексуального характера с девочкой в своем кабинете.

Мухина обрела известность после трагической истории в 2020 году: во время конфликта бывший выстрелил ей в лицо из карабина. Она потеряла глаз, а позже стала блогером и начала активно выступать в защиту женщин, переживших домашнее насилие.

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